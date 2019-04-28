Kazada yaşamını yitiren motosikletli kuryenin hayali gerçek oldu

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Motosikletli kurye mesleğine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından "ulusal yeterlilik" verilmesi için öncülük ederken motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zafer Göçer'in "yeterlilik" hayali gerçek oldu.

Zafer Göçer, Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanlığı döneminde motosikletli kurye mesleğinin saygınlığını artırmak, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak icra edilmesini sağlamak için öncülük eden isimlerin başında yer aldı.

Gönül verdiği mesleğinin sınav ve belgelendirme süreçlerini düzenleyen, saygınlığını ve niteliğini artıran ulusal yeterliliğe kavuşması için 2017'de MYK nezdinde çalışmalara katılan Göçer, geçen yıl ağustos ayında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Göçer'in "ulusal yeterlilik" hayali ise MYK'nin motosikletli kuryelere yönelik kararıyla gerçekleşti.

MYK, kendisine teslim edilen ürünü (gönderiyi) müşterileriye ulaştıran motosikletli kurye (Seviye 3) mesleğine yönelik sınav ve belgelendirme süreçlerini düzenleyen, kuryelerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri içeren ulusal yeterliliği onayladı.

Ulusal yeterliliğe göre, motosikletli kuryelerden iş sağlığı ve güvenliği, kalite gereklilikleri ve görev talimatları kapsamında teslim edilen ürünü müşteriye motosikletle ulaştırmaları, bu süreçte trafik kuralları ile güvenli sürüş tekniklerine uygun hareket etmeleri beklenecek.

Yeterlilik süreçlerinin sonunda motosikletli kuryelerin iş kazalarının en aza indirilmesini ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.

- Hedef kazaları en aza indirmek

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli kuryelerin işleri gereği mesailerinin büyük bölümünü trafikte geçirdiğini belirterek, bu meslekte kaza geçirme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kazaların çoğu zaman üzücü şekilde sonuçlandığına dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:

"MYK olarak, bu meslekte sektör temsilcileriyle birlikte iş kazalarını en aza indirmek ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmalarımızı tamamlayıp, yürürlüğe koyduk. Bundan sonraki aşamada belgelendirme sürecini de tamamlayarak bu mesleğin nitelikli ve belgeli çalışanlarca yapılmasına imkan sağlanacak."