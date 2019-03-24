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Kazada yaşamını yitiren komandolar için tören düzenlendi

Kastamonu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 komando uzman erbaşın cenazesi, törenin ardından memleketlerine gönderildi.

24 Mart 2019 Pazar 10:50
Kazada yaşamını yitiren komandolar için tören düzenlendi

Kastamonu'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 komando uzman erbaş için tören düzenlendi.

Duruçay köyü mevkisinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya'nın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nden alınarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törende Tarlacı, Doğan ve Sertkaya'nın öz geçmişi okunarak dua edildi.

Daha sonra, Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'a, Doğan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, Sertkaya'nın cenazesi ise Elazığ'a gönderilmek üzeri cenaze nakil aracına konuldu.

Törene, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:50
  1. Karaman
  2. Elazığ
  3. Afyon
  4. Kastamonu
  5. kaza
  6. Komando
  7. tören
  8. uzman erbaş

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