Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren komando uzman erbaş İsmail Doğan, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Doğan'ın cenazesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Afyonkarahisar'daki baba evine getirilerek, helallik alındı.

Uzman onbaşı İsmail Doğan'ın cenazesi daha sonra törenin düzenleneceği İmaret Camisi'ne getirildi. Baba Salih, anne Ümmühan ve kardeşler Davut ile Cihan Doğan, burada taziyeleri kabul etti.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Doğan'ın naaşı, Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Doğan'ın yakınları ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak, Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil dün çarpışmış, kazada sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.