Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti Samsun’da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki Huriye Güleroğlu’na otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Huriye Güleroğlu yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.