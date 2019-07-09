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Kazada yaralanan ve şoka giren kadın araçtan çıkmak istemedi

Denizli’de kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 08:56
Kazada yaralanan ve şoka giren kadın araçtan çıkmak istemedi

Denizli’de kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadın şoka girince itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonrası araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Şükrü B. Yönetiminde ki 20 UA 721 plakalı otomobil, Kelekçi yolu mevki’inde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından yan yatan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü araç içerisinden çıkarırken, diğer yaralı kadın ise yaralı olmasına rağmen araç içinden çıkmak istemedi. Ekipler şoka girdiği tahmin edilen kadını çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık yarım saatin sonunda ikna olan yaralı kadın araç içerisinden çıkmayı kabul edince itfaiyeciler kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:56
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