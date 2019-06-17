Kazada yaralanan vatandaş hastaneye askeri helikopterle nakledildi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır arasında kalarak bacağından yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye nakledildi.17 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır arasında kalarak bacağından yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye nakledildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki tır arasında kalan bir vatandaş bacağından yaralandı. Yaralı vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledilerek, tedavi altına alındı.
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