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Kazada yaralanan üniversiteli kız yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de 19 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Cansu Aysan, yaşamını yitirdi

06 Aralık 2018 Perşembe 20:01
Kazada yaralanan üniversiteli kız yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan üniversite öğrencisi Cansu Aysan (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Cansu Aysan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi olduğu öğrenilen Aysan, yoğun bakım servisinde 19 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Aysan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Afyon'a götürüldü.

- Olay

Metin B. idaresindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, 17 Kasım'da, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu Aysan'a (19) çarpmıştı. Ağır yaralan Aysan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:01
  1. öğrenci
  2. PAÜ
  3. trafik kazası
  4. Yaya

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