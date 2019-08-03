Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tekeri patlayan otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazada sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tekeri patlayan otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazada sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi girişinde dün akşam yaşanan kazada Muhammet Köse yönetimindeki 27 L 6428 plakalı otomobil arka tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Muhammet Köse ile oğlu Hamza Yusuf Köse ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Muhammet Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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