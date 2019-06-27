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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

27 Haziran 2019 Perşembe 13:47
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Milli İrade Meydanı mevkisinde 9 Haziran'da M.E.M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobille çarpışan 34 EN 4639 plakalı motosikletin sürücüsü Kadir Kaçar (22), kaza sonrası kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaçar'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Milli İrade Meydanı mevkisinde 9 Haziran'da M.E.M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Kadir Kaçar idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışmıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:47
  1. Kocaeli
  2. trafik kazası

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