Kazada yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yoldan çıkıp kumsala devrilmesi sonucu kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan lise ikinci sınıf öğrencisi Ömer Tuğrul Çakar (15), tedavi altına alındığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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