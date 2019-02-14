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Kazada yaralanan imam hayatını kaybetti

Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandığı kazada bulunan ve bir haftadır hastanede tedavi gören imam hayatını kaybetti.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:14
Kazada yaralanan imam hayatını kaybetti

Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandığı kazada bulunan ve bir haftadır hastanede tedavi gören imam hayatını kaybetti.


Yenice ilçesi çevre yolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada Karabük’ten Yenice istikametine seyreden Emrah Kaya idaresindeki 78 AV 294 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ekrem Örenli yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralanmıştı.Kazada ağır yaralanan bir haftadır Özel Medikar Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Satuk Köyü Balıkısık Cami imamı Ekrem Örenliyaşam mücadelesini kaybetti.


Yaşamını yitiren imam Ekrem Örenli yarın Yenice’de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:14
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