Helikopter kazasında yaralanan Halil Ünver hayatını kaybetti

İstanbul Bostancı sahilinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı helikopter kazasından, yaralılardan birinin iş adamı Halil Ünver olduğu ortaya çıktı. Yaralanan Halil Ünver'in hayatının kaybettiği öğrenildi.

Bostancı sahilinde bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanmıştı. Yaralanan kişilerden birinin Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver olduğu belirlendi. Ünver daha önce İHA tarafından bir ödül töreninde görüntülenmişti.

HALİL ÜNVER KİMDİR?

1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yüksek öğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.