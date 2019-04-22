0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı Trabzon’a sevk edilecek

Ordu’nun Ünye ilçesinde kazada hafif yaralanan Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen ile nişanlısının tedavi için Trabzon’a götürüleceği öğrenildi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:33
Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı Trabzon’a sevk edilecek

Ordu’nun Ünye ilçesinde kazada hafif yaralanan Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen ile nişanlısının tedavi için Trabzon’a götürüleceği öğrenildi.


Kaza, saat 18.30 sıralarında, Terme-Ünye karayolu Çaybaşı Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu istikametine seyir halinde gitmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Çaybaşı Sapağı’nda önüne aninden çıkan H.A. idaresindeki 52 AAK 606 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yola savruldu.


Kazada, Hüseyin Türkmen’in aracındaki nişanlısı Ümran İffet Uzun, kız kardeşi Gamze Nur Türkmen ve Eflal İkra Tutkun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Kazada, genç oyuncu Hüseyin Türkmen hafif yaralanırken, nişanlısı Ümran İffet Uzun’un belinde kırık olduğu, Eflal İkra Tutkun adlı bebeğin ise ayağında kırık bulunduğu belirtildi.



Trabzon’a sevk edilecekler


Kaza sonrası özel bir hastanede tedavileri süren Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ve nişanlısı Ümran İffet Uzun’un, Trabzon Farabi Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi.



Aileleri hastaneye akın etti


Kaza sonrası her ünlü futbolcunun ailesi ve nişanlısının ailesi hastaneye akın ederken, sevenleri de onu yalnız bırakmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 00:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    1. Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na..
    2. Şehidin ailesi konuştu:..
    3. Trabzonspor trafik kazası geçiren..
    4. Sakarya'da yaylada mahsur kalan 10..
    5. Organize değil halk! Yumruk atan şahıs..
    6. Bakan Akar şehit ailesine taziye..
    7. Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle..
    8. Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı..
    9. Gürcistan'daki HES protestosu
    10. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi..
    11. Şehit Babası Kırıkçı: “Ben şehit..
    12. Mesaj mı gaf mı? Trump 'Sri Lanka'da..
    13. Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2..
    14. Tunceli'de bıçaklı saldırıya uğrayan..
    15. Yokuş aşağı giderken 'viteste mi yoksa..
    16. Ukrayna'da siyasete geçen yıl atılan..
    17. Malatya'da kar yağışı ulaşımı aksattı
    18. Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 10..
    19. T3 Vakfı’ndan mali destek iftiralarına..
    20. Şampiyon PSG, Monaco'yu 3 golle geçti
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Terminalde unutulan kutu paniğe neden..
    24. Sri Lanka’da havalimanında bomba..
    25. Almanya'dan acı haber: 3 Türk genci..
    26. Devrilen motosikletin sürücüsü ağır..
    27. Rize'de bulundu! "Bu canlıya ilk kez..
    28. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    29. Sudan’da sivil protestocular, cuntayla..
    30. Lider Başakşehir'e Rizespor çelmesi!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!