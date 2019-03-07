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Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü

LEFKOŞA (İHA) – KKTC’de çocuğunun trafik kazası geçirdiğini öğrenmesi üzerine yola çıkan bir anne başka bir kazaya karışarak hayatını kaybetti.

07 Mart 2019 Perşembe 21:05
Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü

LEFKOŞA (İHA) – KKTC’de çocuğunun trafik kazası geçirdiğini öğrenmesi üzerine yola çıkan bir anne başka bir kazaya karışarak hayatını kaybetti. Meydana gelen iki kazada toplamda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.


İskele ilçesine bağlı Ziyamet köyü yakınlarında eşinin ve çocuğunun yaralandığını öğrenen anne Asiye Çınar Talay ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Talay, İskele ilçesine bağlı Pamuklu-Kumyalı yolunda bir başka kazaya karıştı. Asiye Çınar Talay’ın içinde bulunduğu otomobil ile Elif Demir’in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Talay ve diğer sürücü Elif Demir yaşamını yitirirken, araçlarda bulunun Ali Demir ve Ali Polat da yaralandı.


Ziyamet köyünde yaşanan kazada yaralanan 9 kişinin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.


Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın akşam verecekleri resepsiyonu, Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen feci kazada iki kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal etti. Kazalar sonrası, ülkedeki trafik sorununun ne kadar yakıcı olduğunun bir kez daha yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, trafikle ilgili alınması gereken önlemlerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 21:05
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