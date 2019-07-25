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Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.


Kaza ilçenin Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler mevkiinde önceki gün saat 22.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altun K. idaresindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve 10 yaşındaki Efe Uysal’a çarptı. Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybederken, Efe Uysal ise ağır yaralanmıştı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılıp ardından daSamsun’daki özel bir hastaneye sevk edilen Efe Uysal yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Efe Uysal’ın İstanbul’dan Ordu’nun Ünye ilçesine tatile geldiği ve kazada hayatını kaybeden diğer 2 kişinin de babaannesi ile yengesi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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