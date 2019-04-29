Kazada savrulan otomobil seyyar satıcılara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil seyyar satıcılara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı29 Nisan 2019 Pazartesi 19:08
ÇORUM (AA) - Çorum'da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kaldırımdaki seyyar satıcılara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Farabi Caddesi'nde Hüseyin D'nin kullandığı 05 KE 394 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.G. yönetimindeki otomobil kaldırımdaki seyyar satıcılar Mustafa Bozok ile Ahmet Davulcu'ya çarptı.
Bozok olay yerinde hayatını kaybetti, Davulcu ile sürücü Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü E.G. gözaltına alındı.
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