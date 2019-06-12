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Kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Bolu’da meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş Çorlu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
Kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Bolu’da meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş Çorlu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.


Bayram tatillerini memleketleri Muş’un Malazgirt ilçesinde geçiren Avşar ailesinin içerisinde olduğu Cengiz Avşar idaresindeki 59 PH 386 plakalı otomobille dönüş yoluna geçtiği sırada TEM otoyolunun Bolu mevkiinde meydana gelen kazada İnanç Avşar (8) İrem Avşar (4) hayatlarını kaybederken, otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, yakını Naif Avşar, Naif Avşar’ın eşi kazada ölen iki kardeşin annesi Sevda Avşar ile Emir Nuh Avşar ve İslam Avşar adlı çocuklar yaralandı.


Eşi Sevda Avşar’ın kazanın ardından yoğun bakımdaki tedavisinin sürmesi baba Naif Avşar’ın da hastanede bulunması nedeniyle feci kazada hayatlarını kaybeden İnanç ve İrem adlı iki kardeş Avşar ailesinin ikamet ettiği Çorlu’da yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Havuzlar mevkiinde yer alan Fetih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri Havuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Kazada hayatlarını kaybeden iki kardeşin en küçük kardeşlerinin de kazada yaralandığı ve anneleriyle birlikte tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
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