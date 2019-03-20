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Kazada ölen kadının kimliği 2 gün sonra tespit edildi

Samsun’da 2 gün önce ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:14
Kazada ölen kadının kimliği 2 gün sonra tespit edildi

Samsun’da 2 gün önce ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edildi.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı ile Osmaniye Caddesi’nin kesiştiği kavşakta 2 gün önce öğle saatlerinde meydana gelmişti. Hasan E. idaresindeki bir ticari taksi, yolun karşısına geçmekte olan kimliği belirsiz 55-60 yaşındaki bir kadına çarpmış, kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.


Üzerinde kimlik çıkmayan ve polisin yaptığı araştırmalara rağmen geçen zaman içinde ölen kadının kimliği tespit edilemedi. Kadının cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilirken, bugün İlyasköy Polis Merkezine başvuran bir kişi eşinin kayıp olduğu bildirildi. Hastane morguna giden şahıs kimliği belirsiz cenazenin karısı Ayşe Asma (54) olduğunu teşhis etti. Evli 2 çocuk annesi Ayşe Asma’nın Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde ikamet ettiği, olay günü Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi’ne misafirliğe gitmek için yola çıktığı ve eşinin kendisini misafirlikte sandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:14
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