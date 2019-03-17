Bartın'da kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Bartın’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Fatma Taflan'ın (36) cenazesi, Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyündeki köy konağının önüne getirildi. Burada Taflan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Güçlükle ayakta durdular Cenaze töreninde, Taflan'ın eşi Mevlüt ile çocukları Umut (17) ve Emir Taflan (13), güçlükle ayakta durabildi. Taflan'ın cenazesi, Şükürler köyü camisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. Önceki gün, Bartın-Amasra yolu Karaçay Mahallesi mevkisinde, Mustafa Y'nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan'a (36) çarpmış, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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