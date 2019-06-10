0553 313 94 23

Kazada ölen iki kardeşe gözyaşı

Kastamonu’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kardeş, Samsun’un Terme ilçesinde toprağa verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
Kazada ölen iki kardeşe gözyaşı

Kastamonu’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kardeş, Samsun’un Terme ilçesinde toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçe merkezine 5 kilometre kala Samsun’dan İstanbul istikametine Ramazan Bayramı’ndan döndüğü öğrenilen Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhalarına ardından ise istinat duvarına çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları İrem Nur Yılmaz (16), Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) yaralandı. Kaza sonrasında otomobilden fırlayan öğrenilen Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz ve Çarşamba İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Leyla Yılmaz’ın 16 yaşındaki kızı İrem Nur Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları Kerem Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) ise Araç Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Araç Devlet Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki oğlu Kerem Sait Yılmaz ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Son görev


Hayatlarını kaybeden İrem Nur Yılmaz (16) ve Kerem Sait Yılmaz (13) için bugün Samsun’un Terme ilçesine bağlı Yukarı Taşpınar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazında son görevde bulunuldu. Yukarı Taşpınar Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grubu Başkanvekili Nihat Soğuk, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler ve hayatlarını kaybeden kardeşlerin sınıf arkadaşları katıldı.


Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden Baba Hakan Yılmaz, ayakta durmakta güçlük çekerken, İrem ve Kerem Yılmaz’ın sınıf arkadaşları uzun süre tabutları başında gözyaşı döktüler. Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz ve Terme İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın kıldırdığı cenaze namazı ve alınan helalliklerin ardından iki kardeşin cenazeleri aynı yerde defnedildiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da uçak düştü! Can kaybı var
    1. Antalya'da uçak düştü! Can kaybı var
    2. Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya..
    3. Havran’da can pazarı yaşanan kaza ucuz..
    4. Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35..
    5. Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
    6. Nazi Almanya'sı özüne dönüyor!..
    7. Türkiye'den Rum yönetimine sert tepki
    8. Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih..
    9. "İstanbul'a 30 karakol yapılacak"
    10. Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi..
    11. GRAFİKLİ- Nazım Hikmet'in "Köylü..
    12. Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    14. GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları..
    15. Zonguldak Kömöürspor’un kongre tarihi..
    16. Ülkede korkunç saldırı! En az 100 ölü
    17. Babalar için 360 pantolon
    18. Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü
    19. Mali’nin Dogon köyüne yapılan..
    20. Kutsal topraklar bağrımızdan koparıldı!
    21. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    22. Yıldızgörer: “Milli Takımımıza..
    23. Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
    24. İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını..
    25. Halk içinde paniğe neden oldu! Kentte..
    26. Bakan Soylu'dan çarpıcı S-400 yorumu!
    27. Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. Çarşamba’da kaza: 3 yaralı
    30. En fazla kaybettiren BES fonları
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."