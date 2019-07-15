0553 313 94 23

Kazada ölen gençlerin adları spor kompleksinde yaşayacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçen yıl İmko Tatil Sitesiönündeki kazada hayatlarını kaybeden Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer adına yaptırılan spor kompleksi hizmete girdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Kazada ölen gençlerin adları spor kompleksinde yaşayacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçen yıl İmko Tatil Sitesiönündeki kazada hayatlarını kaybeden Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer adına yaptırılan spor kompleksi hizmete girdi.


İmko Tatil Sitesi sakinlerinden 19 yaşındaki Ümitcan Karataş ve 17 yaşındaki Berk Altunbezer, geçen yaz site önünden geçen Ören-Akçay yolunda meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybederken, site sakinleri kazalara dikkat çekmek için eylem yapıp yol kapatmıştı. Şimdi ise, site yönetimi Karataş ve Altunbezer’in adlarını yaşatmak için site içinde spor kompleksi hazırladı. Kompleks için tören düzenlendi.


Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Başkan Ali Kemal Deveciler’in selamlarını iletirken, tesisin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yağmur altında yapılan açılış töreninin ardından konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı.


Ümitcan ve Berk’in adlarını yaşatmak istediklerini anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer’i 2018 yılı içinde site önündeki yolda yaşanan kazalarda kaybettik. Bu gençlerimizin anılarını yaşatmak içinde bu tesisi yaptırdık. Bunu geçlerimize armağan ettik. Sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gençlerimizin adları burada yaşayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Ümitcan Karataş’ın babası Üzeyir Karataş da, “ Emeği gelenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın adları burada yaşayacak. Çocuklar burada eğlenip oynayacaklar. Bu yolda bizim çocuklarımız hayatlarını kaybetti. Başka çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için önlem alınmasını istiyoruz” dedi.


Çocuklardan Yiğit Kağan Balka da, “Biz burada basketbol oynuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi vücut tipi hangi diyeti uygulamalı?
    1. Hangi vücut tipi hangi diyeti..
    2. Ardahan’da Memur Sen’den 15 Temmuz..
    3. Düzce’de 15 Temmuz etkinliği
    4. Manisa’da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    5. Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    6. 195 ağacı katlettiler
    7. Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    8. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    9. Mor Çatı’nın sitesinde skandal..
    10. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    11. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
    12. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
    13. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    14. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    15. Üzümde erkenci hasat başladı
    16. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    17. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    18. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    20. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    21. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    22. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    23. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    24. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    25. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
    26. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
    27. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
    28. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
    29. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
    30. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca