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Kazada ölen bisikletli genç için anıt

İzmir'de, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler için bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla olayın yaşandığı bölgeye anıt inşa edildi - Baba Ertuğrul Köseler: - "Sürücülerden yolda bisikletli görünce dikkat etmelerini istiyorum. Böyle kazalarla artık başka aileler üzülmesin"

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:28
Kazada ölen bisikletli genç için anıt

İZMİR (AA) - İzmir'de bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler için kazanın yaşandığı yere anıt yapıldı.

İzmir'de 24 Mayıs 2018'de lise öğrencileri Eray Köseler, Remzi Batu Karabulut ve Mustafa Can Yağcı, Güzelbahçe'ye bisikletle gezmeye gitti. Bir kafede oturduktan sonra evlerine dönüşe geçen arkadaşlardan Yağcı, otobüsle gitmeye karar verdi, Köseler ve Batu ise bisikletle devam etti.

Kazadan kısa süre önce Bike İzmir Bisiklet Kulübüne katılan 2 arkadaşa, Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada Köseler ve sürücü Dikme hayatını kaybederken, diğer bisikletçi Karabulut ise yaralandı.

Baba Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek amacıyla kazanın olduğu yerdeki ağaca astığı bisikletin çalınmasına çok üzüldü.

Makina mühendisi olan baba, oğlunun vefatının 52. gününde atölyesinde onun bisikletiyle aynı boyutlarda ve üzerinde ismi yazılı sacdan maket bisiklet yapıp olayın yaşandığı yere astı.

- Sosyal medyada kampanya

Köseler'in bisiklet kullandığı Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri, Eray'ın hayatını kaybettiği noktaya hem onun hem de bisiklet kazalarında hayatını kaybeden bisikletçiler için bir anıtın yapılması amacıyla sosyal medyada imza kampanyası başlattı.

Kampanya İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dikkatini çekti. Bisiklet kulübü üyeleriyle bir araya gelen belediye yetkilileri 2 ay önce kazanın yaşandığı alana bir anıt yapma karar aldı.

Eray ile yollarda hayatını kaybetmiş bisikletliler anısına yapılan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki anıtın temsili açılış törenine Köseler'in ailesi ve kentteki bisiklet kulüplerinin üyeleri katıldı.

Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplanan çok sayıda bisikletli, kazanın yaşandığı Narlıdere ilçesine kadar pedal çevirdi.

Bisiklet derneği üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin Köseler'in anısına yaptırdığı anıta karanfil bıraktı. Törene katılan 70 yaşındaki Sebahat Köseler, torunu adına yaptırılan anıta karanfil koyarken gözyaşlarına hakim olmadı.

- "Oğlum artık bu anıtta yaşayacak"

Ertuğrul Köseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen oğlunun yokluğuna hala alışmadığını söyledi.

Çok duygulu anlar yaşadığını dile getiren Köseler, "Oğlum artık bu anıtta yaşayacak. Bundan sonraki tesellimiz bu şekilde olacak. Sürücülerden yolda bisikletli görünce dikkat etmelerini istiyorum. Böyle kazalarla artık başka aileler üzülmesin." diye konuştu.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Kurucusu Mustafa Kemal Kara da bisiklet kullanan insanlar olarak kazalarda arkadaşlarını kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Anıtın Eray'ın yaşamından kesitleri içerdiğini aktaran Kara, "Eray, zeka küpü çözmeyi seviyor, pilot olmayı istiyor ve bisikletle yeni yerler keşfetmeyi arzuluyordu. Bu düşüncelerle yola çıktığımız tasarım, bugün burada can buldu. Bundan sonra başka bisikletliler yaşamlarından olmasın. Araç sürücüleri bisikletlileri farketsin, onlarla yolu paylaşsın ve modern İzmir bir bisiklet kenti olsun." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:28
  1. anıt
  2. bisiklet kazası
  3. bisiklet kulüpleri
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi
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  6. kaza

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