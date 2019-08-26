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Kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu

Konya'daki trafik kazasında ölen tarım işçisi Vedat Ceylan'ın 4 gün önce başka bir kazada ölen 1 yaşındaki oğlunun Şanlıurfa'daki cenazesinden döndüğü ortaya çıktı- Ceylan'ın, sosyal medya hesabında ölen oğlu için paylaştığı "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." yazılı mesaj dikkati çekti

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
Kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu

ŞANLIURFA (AA) - Konya'da bugün geçirdiği kazada hayatını kaybeden Şanlıurfalı babanın 4 gün önce trafik kazasında ölen oğlu için sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazadan dram çıktı.

Kazada ölen tarım işçisi Vedat Ceylan'ın (26) 4 gün önce Konya'daki başka bir trafik kazasında 1 yaşındaki oğlu Rohat Ceylan'ı kaybettiği öğrenildi.

Çocuğunun cenaze ve taziye işlemlerini gerçekleştirdiği memleketi Şanlıurfa'dan işine dönmek üzere Konya'ya doğru yola çıkan Ceylan, sosyal medya paylaşımında bulundu.

Ölen evladının fotoğrafına yer verdiği son paylaşımında Ceylan, "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." ifadelerini kullandı.

Ceylan, paylaşımından kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında beraberindeki 2 kişiyle hayatını kaybetti.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
  1. kaza
  2. sosyal medya paylaşımı
  3. Şanlıurfa

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