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Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan hala ve yeğeni hastanede yaşamlarını kaybetti

Bolu’da, dün TEM Otoyolu’nda 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, kalp masajıyla hayata döndürülen Rüveyda (11) ve halası Zeynep Kaya (29) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 11:02
Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan hala ve yeğeni hastanede yaşamlarını kaybetti

Bolu’da, dün TEM Otoyolu’nda 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, kalp masajıyla hayata döndürülen Rüveyda (11) ve halası Zeynep Kaya (29) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.


Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje uçtuktan sonra bilgilendirme tabelasının direğine çarparak takla attı.


Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ümit Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan kardeşi Zeynep Kaya, çocukları Rüveyda (11), Eslem Kaya ile annesi Cevriye Kaya yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.


Kalp masajıyla hayata dönmüşlerdi


Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Zeynep Kaya ve yeğeni Rüveyda Kaya’nın nabızlarının atmadığını farketti. Kalp masajı yapılan hala ve yeğeni hayata döndürüldükten sonra diğer yaralılarla birlikte İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.


Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Zeynep ve Rüveyda Kaya, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece saatlerine hayatlarını kaybetti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:02
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