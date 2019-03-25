0553 313 94 23

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’daki kazada hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı (24), memleketi Karaman’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’daki kazada hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı (24), memleketi Karaman’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Dün akşam saatlerinde memleketi Karaman’a getirilen Tarlacı’nın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kondu. Yakınları tarafından öğle saatlerinde morgdan alınan Tarlacı’nın cenazesi, son kez helallik alınmak üzere Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerinde bulunan baba ocağına getirildi. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Tarlacı’nın Türk Bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze namazın kılınacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına götürüldü. Namaza, Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, partilerin belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi baba İbrahim Tarlacı taziyeleri kabul ederken, anne Ayşe Tarlacı ise oturduğu sandalye üzerinde eline aldığı oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Tarlacı’nın cenazesi Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında defnedildi.



Olayın geçmişi


Cumartesi günümeydana gelen kazada, Azdavay ilçesinden Kastamonu’ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu Karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da 44 noktada "Park et, devam et"
    1. İstanbul'da 44 noktada "Park et, devam..
    2. Şahinbey’de 150 bin çam fidanı..
    3. Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu..
    4. "İlk ikide yer almak, birinci..
    5. Cumhur ittifakından Oğuzeli’nde miting..
    6. Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye..
    7. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
    8. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
    10. Kebap restoranında korkutan baca..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    12. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
    13. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
    18. KATSO’dan emlakçılara uyarı
    19. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
    20. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    21. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    22. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    23. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    24. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    25. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    26. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    27. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    28. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    29. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    30. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!