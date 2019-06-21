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Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bakraz bölgesinde üretim yaparkengeçirdiği kaza sonrası yaşamını yitiren Mehmet Özgün’ün oğlu Emrullah Özgün’e Üst BirlikSigorta Fonundan 15 bin lira nakdi yardım yapıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:11
Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bakraz bölgesinde üretim yaparkengeçirdiği kaza sonrası yaşamını yitiren Mehmet Özgün’ün oğlu Emrullah Özgün’e Üst BirlikSigorta Fonundan 15 bin lira nakdi yardım yapıldı.


Aynı olayda yaralananDurmuş Kaskatı’ya da 500 TL nakdi yardımda bulunuldu.


Üst Birlik yetkilileri, bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunurlarken; “Bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Elbette bu yardımlar yeterli değildir. Mehmet Özgün’ün geride bıraktığı evlatları ile Durmuş Kaskatı’ya bu yardımın bir nebzede olsa katkısı olacaktır” dediler.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:11
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