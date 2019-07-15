Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü toprağa verildi Sivas’ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden mobilyacı memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Sivas’ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden mobilyacı memleketi Samsun’da toprağa verildi.



Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Sanayi Sitesi’nde mobilya imalathanesi sahibi Sedat Kürek, dün gezmek için gittiği Sivas’ta motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçirerek hayatını kaybetti. Sedat Kürek bugün Samsun Büyük Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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