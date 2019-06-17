Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.

Mustafakemalpaşa Karaorman Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanı Metin Boru(56) bugün göz yaşlarıyla toprağa verildi. Tepecik mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye başkanı Mehmet Kanar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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