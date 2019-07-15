Kazada hayatını kaybeden Endonezyalı gelin son yolculuğuna uğurlandı Giresun’un Espiye ilçesine gelin gelen ve dün eşiyle beraber gittiği yayla şenliği sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Endonezyalı kadının cenazesi toprağa verildi.

Giresun’un Espiye ilçesine gelin gelen ve dün eşiyle beraber gittiği yayla şenliği sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Endonezyalı kadının cenazesi toprağa verildi.

3 ay önce dünyaevine giren Rina Stivwati Ay’ın cenazesi, Espiye ilçesi Ulucami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çam Mahallesi’nde bulunan kabristanlığa getirildi. Ay’ın naaşı burada eşinin akrabaları tarafından dualarla defnedildi.

Rina Stivwati Ay’ın internetten tanıştığı Mustafa Ay ile 3 ay önce ilçeye gelerek dünyaevine girdiği öğrenildi.

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