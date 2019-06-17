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Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Dün meydana gelen kazada, Durağan-Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucun ağır yaralanan Doktor Raif Çaylı, ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çaylı’nın cenazesi, evinden alınarak Bafra ilçesinde görev yaptığı özel hastaneye getirildi.


Burada düzenlenen törende konuşan mesai arkadaşı Doktor Kenan Kardeş, "Sizler kadar Raif’i tanıyorum. Sevilmesi gereken bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Hep iyiliklerine şahit oldum. Devlet hastanesinde birlikte çalıştık, sonra bu hastaneye geçtik, birlikte çalıştık. Bütün hizmetlerinde insanlara karşı davranışında, hastalarına karşı davranışında en ufak bir kötülük, en ufak bir yanlışlık görmedim. Zaman zaman tartıştığımız noktalarda oldu ama hepsinde iyi niyetini korumuştur. Her zaman iyi bir insan olmuştur. Fakire fukaraya yardım etmiştir. Gerçekten çok çok üzgünüz. Allah rahmet etsin. Ben kendi adıma tüm haklarımı helal ettim, sizler de helal edin” dedi.


Dr. Raif Çaylı’nın eşi Hamiyet Çaylı ve kızı Yaren Çaylı tabutun başında gözyaşı döktü. Kızı Yaren Çaylı, "Bize hakkını helal et" diyerek babasının tabutuna sarıldı.


Çalıştığı Özel hastanede düzenlenen törenin ardından Dr. Raif Çaylı’nın naaşı Büyük Cami’ye getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık’ta defnedildi. Cenazeye Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
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