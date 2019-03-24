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Kazada hayatını kaybeden askerler, memleketlerine gönderildi

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden üç komando askeri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

24 Mart 2019 Pazar 10:16
Kazada hayatını kaybeden askerler, memleketlerine gönderildi

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden üç komando askeri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.


Dün akşam saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde içerisinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyon çarpışmış, kazada Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatlarını kaybetmişti.


Kazada hayatlarını kaybeden askerler için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Kastamonu Devlet Hastanesinden cenazeleri alınan askerler, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada protokol üyeleri ve mesai arkadaşları tarafından karşılanan askerler, cenaze araçlarından çıkartıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından hayatlarını kaybeden askerler için Nasrullah Camisi Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, hayatlarını kaybeden askerler için helallik istedi. Ardından İl Müftüsü Süzen dua yaptı ve hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet diledi.


Okunun Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından askerlerin cenazeleri, tekrar Kastamonu Belediyesine ait cenaze aracına konularak memleketlerine gönderildi.


Kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı Karaman’a, Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Doğan Afyonkarahisar’a ve Jandarma Uzman Onbaşı Enes Sertkaya ise Elazığ’a gönderildi.



Olayın geçmişi


Azdavay ilçesinden Kastamonu’ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:16
  1. doğa

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