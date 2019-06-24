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Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray’da geçirdikleri kaza sonucu ölen Aydın Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden emekli Kemal Bozok, annesi ve kız kardeşi memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:49
Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray’da geçirdikleri kaza sonucu ölen Aydın Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden emekli Kemal Bozok, annesi ve kız kardeşi memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün öğle saatlerinde Aksaray-Konya karayolunun 45’inci kilometresinde meydana gelmişti. Aydın Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden emekli Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kendisi ile birliktekız kardeşi Safire İlhan (65)ve annesi Emine Bozok (90) hayatını kaybetmişti.


Hayatını kaybeden Kemal Bozok, annesi ve kız kardeşinin cenazeleri Aksaray Devlet Hastanesi Morgundan alınarak memleketleri Elazığ’ın Baskil ilçesine getirildi. İlçede bugün Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazesi yan yana ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:49
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