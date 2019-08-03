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Kazada can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
Kazada can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Kazas sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Altın’ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep Dere (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Hüseyin Altın’ın engelli oğlu Emre Altın (24) hayatını kaybetti. Gencin sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç kesilerek çıkarıldı. Trafik kazası sonrası Sürücü Hüseyin Altın ve araçta bulunan eşi Aysel Altın (47) ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi.


Recep Dere’nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
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