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Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızlı olduğu iddia edilen sürücü, yağ tankerine arkadan çarptı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:48
Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızlı olduğu iddia edilen sürücü, yağ tankerine arkadan çarptı. Sıkıştığı aracın içinden diğer sürücüler tarafından çıkarılan Yunus S., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.


Feci kaza İkitelli Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımı mevki’inde meydana geldi. 1991 doğumlu Yunus S. , 34 BNE 296 plakalı araç ile görgü tanıklarının iddiasına göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla hızla ilerliyordu. Yunus S. bir anda aracın kontrolünü kaybedince 01 DN 647 plakalı yağ taşıyan tankere arkadan çarptı. Hızla tankerin arka kısmına çarpan aracın motor kısmı paramparça oldu.


“Aracı kenarı çektim hemen koştum”


Kaza sonrası Yunus S. hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı gören bazı vatandaşlar ve tanker sürücüsü araçlarını emniyet şeridine park ettikten sonra Yunus Şeker’i sıkıştığı aracın içinden çıkardı. Ağır yaralı olan S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kazaya karışan yağ tankerinin sürücüsü Hidayet Sığır da kaza anını anlattı. Kaza sesi duyduktan sonra aracın arkada savrulduğunu gördüğünü ifade eden Hidayet Sığır, “Ben seyir halindeydim güm diye bir ses geldi. Aynama baktım arkada arabanın savrulduğunu gördüm. Aracı kenarı çektim hemen koştum geldim 122 Acil’i aradık. Ben arkamı takip ederek gitmiyordum ama duran arkadaşlar araç bir sağa bir sola makas atarak geliyordu sana çarptı dediler” dedi.


Kaza nedeniyle yağ taşıyan tankerden otoyola yağ sızıntısı da oldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:48
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