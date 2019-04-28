Kazada araç ters döndü Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç yan yatarak ters döndü.

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç yan yatarak ters döndü.

Kaza, Yenice Devlet Hastanesi arkasında bulunan yol ile Kumtaş mevki arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre stabilize yol üzerinden Yenice ilçe merkezinde giden Kadir Şık yönetimindeki 78 SB 566 plakalı araç, sürücünün aracını mıcıra kaptırması sonucu yan yatarak ters döndü. Şoför Kadir Şık ve yanında bulunan eşi Zehra Şık hafif şekilde yaralandı. Sürücü kazayı 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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