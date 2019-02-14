Kazada ağır yaralanan yolcu hayatını kaybetti

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan yolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Balçıkhisar Köyü Mevkiinde Aziz Alptekin (54) idaresindeki 37 HE 552 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada aracın yolcu kısmında bulunan ve ağır yaralanan Ramazan Alptekin, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan aynı kazada sürücü Aziz Alptekin ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Melek Alptekin (52) ve A.A. da yaralanarak aynı hastaneye kaldırılmıştı.