0553 313 94 23

Kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Edirne’de, dün meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Sedef Elitok, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 13:58
Kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Edirne’de, dün meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Sedef Elitok, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirdi.


Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Edirne-Havsa yolunda kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Çokkerse yönetimindeki 22 AB 870 plakalı yolcu minibüsü, buğday hasadından dönen ve arkasında üç adet buğday yüklü römork bulunan Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı traktör römorklarına arkadan çarptı.


Kazada minibüste bulunan şoför ve 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken bir kısmı da minibüs içerisinde sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör römorklarında bulunan yeni hasat edilen buğdaylar ise yola ve minibüsün içine saçıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir turizm firmasında çalışan kaza yapan yolcu minibüsünde bulunan Sedef Elitok, ağır yaralandı. Elitok, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağışlar Kızılırmak’ın rengini değiştirdi
    1. Aşırı yağışlar Kızılırmak’ın rengini..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Alternatif yem bitkileri 100 bin..
    4. Eğitimcilere körfez gezisi
    5. Tavşanlı Futbol Festivali’ne ev..
    6. CHP’ye oy toplamak için kamp..
    7. Huawei P30 lite gücünü tasarımından..
    8. Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir..
    9. CHP'den otobüsten kaçırılan kadınla..
    10. Tanzanya Büyükelçisi, Vali..
    11. Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda..
    12. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat..
    13. Dansçılar yarışacak, seyirciler..
    14. Derya Nur Karaduman yarı finalde
    15. Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp..
    16. Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3..
    17. Anlaşma sağlandı! Konyaspor'dan Alper..
    18. İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın..
    19. "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin..
    20. Keles Ziraat Odası ceviz ve badem..
    21. Yarı olimpik yüzme havuzu tadilatı..
    22. "Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı
    23. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    24. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    25. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    26. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    27. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    28. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    29. DİDER’den çok önemli bir kermes
    30. 3 çocuk annesi rock star
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!