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Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 10:18
Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Yasin Can Ebrem idaresindeki patpat, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpışmış, kazada patpat sürücüsü ağır yaralanmıştı.


Ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen 20 yaşındaki Yasin Can Ebrem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:18
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