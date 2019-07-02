Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sinop’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop’unBoyabat ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Sinan Sarıçoban’a (14) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sinan Sarıçoban Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından 122 Acil Servis ekiplerine ait ambulans helikopter ile Samsun Ritim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Sinan Sarıçoban dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.