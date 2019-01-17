0553 313 94 23

Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Konya'da babasının kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi

17 Ocak 2019 Perşembe 18:00
Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

KONYA (AA) - Konya'da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Babasının kullandığı otomobilin dün tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık'ın tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Murtaza (39), eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ve babası Mehmet Emin Kılçık'ın (67) cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan Elif Dalkıran'ın (21) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya-Karapınar kara yolunda Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü Kılçık'ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran, hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:00
  1. beyin ölümü
  2. Karapınar ilçesi
  3. Konya
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    1. Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    2. GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin..
    3. Motosiklet hırsızlığı zanlıları..
    4. "Dream" yakıt ikmali için Bodrum'da
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    7. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    8. Gürcistan'da kızamık salgını
    9. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
    10. Sürücünün el frenini çekmediği..
    11. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    12. Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü
    13. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    14. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    15. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    16. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    17. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    18. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    19. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    20. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"