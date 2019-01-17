Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti Konya'da babasının kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi

KONYA (AA) - Konya'da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Babasının kullandığı otomobilin dün tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık'ın tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Murtaza (39), eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ve babası Mehmet Emin Kılçık'ın (67) cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan Elif Dalkıran'ın (21) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konya-Karapınar kara yolunda Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü Kılçık'ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran, hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.