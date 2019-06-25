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Kaza yerinde düşen parça, kaçan sürücüyü yakalattı

Başkentte polis ekipleri, kullandığı minibüs ile bir kişiye çarparak ölümüne sebep olan ve kaza yerinin yakınında hastane olmasına rağmen çarptığı yayayı ölüme terk eden sürücüyü, olay yerine düşen aracının çamurluk parçasından iz sürerek yakaladı- Yakalanan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra kan izlerini ve delilleri yok etmek için aracını detaylı şekilde yıkadığı öğrenildi

25 Haziran 2019 Salı 11:31
Kaza yerinde düşen parça, kaçan sürücüyü yakalattı

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Başkentte kullandığı minibüs ile bir kişiye çarparak ölümüne sebep olan ve kaza yerinin yakınında hastane olmasına rağmen çarptığı yayayı ölüme terk eden sürücü, aracın çamurluğundan olay yerine düşen parçasının izi sürülerek yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi YDA blokları ile Onkoloji Hastanesi arasında bulunan yolda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine geldi.

Ekipler, yolda trafik kazası sonucu ağır yaralanarak kanlar içerisinde yatan kişinin Özgür Taşçıoğlu (43) olduğunu tespit etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taşçıoğlu'nu Yenimahalle Onkoloji Hastanesine götürdü.

Taşçıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

- Kaza yerinde düşen parçadan iz sürdüler

Kazanın ardından inceleme başlatan Yenimahalle Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde buldukları bir çamurluk parçasının, kazayı gerçekleştiren araca ait olma ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.

Bunun üzerine çamurluk parçasıyla tek tek yedek parça işi yapan otomobil tamircilerini dolaşan ekipler, parçanın ait olduğu aracın marka ve modelini tespit etti.

Daha sonrasında kaza saatlerinde olay yerinin yakınlarından geçtiği belirlenen aynı marka ve modeldeki bütün araçlar tespit edilerek bulundukları adreslere gidildi.

Ekipler, tespit edilen araçlardan Barıştepe Mahallesi 737'nci Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 MM 124 plakalı aracı, detaylı bir şekilde yeni yıkandığı için şüpheli bularak incelemeye aldı.

Herhangi bir kan izine rastlanmayan aracın çamurluk kısmının kırık olduğu ve kaza yerinde bulunan parçayla birebir uyumlu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan araç sahibi Suriye uyruklu Muhammed Muslim'in (52), emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:31
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Cinayet Büro Amirliği
  3. çamurluk parçası
  4. Kaza yerinde düşen parça
  5. Kaza yerinde düşen parçadan iz sürdüler

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