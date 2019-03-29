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Kaza yaptılar, yardıma gelenlere bıçak çekip kaçtılar

Adana'da, bir otomobille kazaya karışan iki şüpheli, kaza sonrası kendilerine yardım etmek isteyen vatandaşlara bıçak çekerek olay yerinden kaçtı.

29 Mart 2019 Cuma 07:09
Kaza yaptılar, yardıma gelenlere bıçak çekip kaçtılar

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, bir otomobilin evin duvarına çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 CJR 22 otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine ve bir evin bahçe çitine çarptığını tespit etti.

Sürücüye ulaşmak için çalışma yapan ekipler, otomobilde iki kişinin bulunduğunu, bu kişilerin kaza sonrası yaralı olup olmadığını kontrol ve yardım etmek amacıyla olay yerine gelen vatandaşlara bıçak çekip kaçtıklarını tespit etti.

Polis ekiplerinin otomobildeki incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 06:08
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