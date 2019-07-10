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Kaza yaptığı otomobilde sıkışan kadın böyle kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
Kaza yaptığı otomobilde sıkışan kadın böyle kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza öğlen saatlerinde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolayrımı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre Güler S. İdaresindeki 67 SL 476 plakalı otomobili ile seyir halindeki iken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki elektrik direğine ardından da aynı istikamette seyir eden Mustafa D. idaresindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nurtaç S. Yaralandı. Nurten S. 112 sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sürücü Güler S. İse araçta sıkıştı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında kadın sürücü yüzüne sardığı havlu ile kanamayı durdurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 10 dakikalık çalışma ile kurtarılan sürücü ambulansa alınarak yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen yakınları ise yaralıları görünce kısa süreli şok yaşadı. Kazaya karışan halk otobüsü sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
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