Kaza yapmayın diyerek Tesla, 125.227 otomobili acil geri toplatıyor... Bir ilk yaptı, toplama işlemi başladı

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 125 bin 227 adet aracını geri çağırdı. Bu geri çağırma kararının sebebi olarak ise emniyet kemeri uyarı sisteminde bulunan ve bir kaza anında yaralanma riskini arttıran arıza gösterildi.

Düzenleyici kurumdan gelen açıklamaya göre Tesla araçları, sürücünün kemer takmadığı durumda uyarı ışıklarını ve sesli uyarı sistemlerini her zaman devreye sokamayabiliyor. Bu yüzden de araçlar, daha önceden belirlenmiş olan federal güvenlik kıstaslarını karşılayamıyor.



Araçların yazılımları güncellenecek

Tesla ise bu sorunu, bu ay içerisinde yayımlanması beklenen yazılım güncellemesi ile çözmeyi amaçlıyor. Böylece sistem sadece sürücü koltuğundaki sensörlere bağımlı olmaktan kurtulacak ve ateşleme sistemi ile kemer tokasından gelen verilere göre çalışabilecek.

Yaşanan sorundan etkilenen araçlar arasında 2012-2024 arası üretilmiş Model S'ler, 2015-2024 arası üretilmiş Model X'ler, 2017-2023 arası üretilmiş Model 3'ler ve 2020-2023 arası üretilen Model Y'ler bulunuyor. Öte yandan son dönemde Tesla tarafından geri çağrılan ilk araçlar bunlar değil, firma Ocak 2024'te 200 bin Model S, X ve Y'yi yazılım sorunu nedeniyle geri çağırmıştı. Nisan ayında da 3 bin 878 Cybertruck gaz pedalındaki sorun nedeniyle servislere dönmüştü.

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