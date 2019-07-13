Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışan motosikletli yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletli, cep telefonunu elinden bırakmadı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Bahçekent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Tansu İskeçeli’nin (31) kullandığı 54 E 6228 plakalı motosiklet, Eski Keşan Yolu sokağına sapan Mehmet Ali Çakmak (83) yönetimindeki 59 AN 694 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı gencin, sedyede hastaneye taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.