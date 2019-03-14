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Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı

UBER'e kayıtlı bir aracın sürücüsü D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralanırken polis ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğu tespit edildi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:08
Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı

KazaZeytinburnu, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uber sürücüsü olduğu öğrenilen İzzet Görkem, kullandığı 34 JF 1888 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini D-100 Karayolu Edirne istikametinde kaybetti. 

Bir yolcu yaralandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs Topkapı Cevizlibağ ayrımına geldiği sırada yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan kadın yolcu yara almazken, beraberindeki Mahmut B. isimli kişi ise yaralandı. Sürücü aracı hemen kenara çekti. Kadın yolcu, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Sürücü alkollü çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri de olay yerinde kadın yolcudan kaza hakkında bilgi alırken, sürücüye de alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, minibüste çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:08
  1. Edirne
  2. UBER
  3. UBER sürücüsü
  4. alkollü uber şoförü

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