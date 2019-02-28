Kaza yapan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, devlet hastanesinin yanında bulunan polis noktası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen bir ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle ticari araç yol kenarındaki şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar da maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.