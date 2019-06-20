Kaza yapan polisten duygulandıran hareket

Antalya’da plakasını gizleyen ve şehir içinde ters istikametten giden bir motosikletli kovalamacasında motosikletli yunus polis timi kaza yaptı. Olay yerine gelen başka yunus polis meslektaşına ilk müdahaleyi yaptı.

Liman Kavşağından Sarısu Mahallesi istikametine giden plakası gizli bir motosiklet sürücüsü polisi alarma geçirdi. Ters istikamette giderek trafiği tehlikeye sokan motosikletli yakalamak üzere yunus polis timleri harekete geçti. Hurma mahallesinde ara sokaklara dalan motosikletliyi yakalamak içinyaklaşık 20 dakika boyunca kovalamaca yaşandı. Bu sırada kaçan motosikletliye en yakın olan yunus timi, Boğaçay caddesinde virajı alamayıp park halindeki bir araca çarptı.Motosikletten düşen iki polis yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Yakınlarım görmesin, endişelenmesin"

Yaralı polis memurları yerde bir süre ambulans bekledi. Bu sırada meslektaşları yaralı polisin elini yüzünü yıkadı, yaralarını kontrol etti. Yaralı polis memuru, kendisini çeken gazetecilere söylediği, "Yayınlamayın, yakınlarım ve uzaktaki akrabalarım bir şey oldu zannetmesin, endişelenmesin" sözleri ise duygulandırdı. Bir müddet sonraolay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu polis memuru, bu sefer sağlık ekiplerine, ’Bir arkadaşım daha var yaralı, ona da bakın" dedi. Yaralı polisler, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Sağ sol yaparak geliyorlardı"

Olayın görgü şahidi Moğultay Çelik, kaçan motosikletin ve onu kovalayan yunus polisin ileriden geldiğini belirterek, "Yunus polis onu kovalıyordu. İkisi sağ sol yaparak geliyorlardı. Kaçan motosikletli sola döndü. Yunus ağabey de virajı alamadı arkadan arabaya vurdu" şeklinde konuştu.Öte yandan polisin kaçan motosikletliyi arama çalışması devam ediyor.