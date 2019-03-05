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Kaza yapan otomobilin sürücüsü adeta buhar oldu!

Aydın’da gece yarısı kaza yapan bir otomobilin sürücüsü kazadan sonra adeta buhar oldu.

05 Mart 2019 Salı 09:35
Kaza yapan otomobilin sürücüsü adeta buhar oldu!

Aydın’da gece yarısı kaza yapan bir otomobilin sürücüsü kazadan sonra adeta buhar oldu. Şehir merkezinde yeni göreve başlayan bekçiler, kaybolan sürücüsü kazadan hemen sonra bulup getirdi. Mahalle sakinlerinin uykusunu kaçıran ve alkollü olduğu belirtilen sürücü hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

Olay gece saat 03:00 sıralarında Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çarşamba Pazarı istikametinden Işıklı Bulvarı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JD 254 plakalı otomobil önce yol kenarında bulunan trafik levhasını ardından yol kenarında park halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 09 AJ 055 plakalı kamyonete çarptı. Büyük bir gürültüyle uyanan çevre sakinleri bulvar üzerinde 3 aracın birbirine girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirip yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde kimseyi göremeyince şoförün kazadan sonra firar ettiğini belirledi.

 

Gece bekçileri bulup getirdi

 

Bu arda anonsları takip eden ve yeni göreve başlayan bekçiler kaza yaptıktan sonra kaçan sürücüyü sokak arasında yakalayıp kaza mahalline getirdi. Alkol metreye üflemeyen sürücü alkolünün ölçülmesi için polis ekiplerince hastaneye götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:35
  1. Aydın
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