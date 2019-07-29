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Kaza yapan otomobil terzi dükkanına girdi: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle duramayan otomobil terzi dükkanına girdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
Kaza yapan otomobil terzi dükkanına girdi: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle duramayan otomobil terzi dükkanına girdi.


Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan Yasin B. (27) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Bediüzzaman Caddesi üzerinde seyreden Fatma Ç. (21) yönetimindeki 68 AS 459 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil duramayarak yol kenarında bulunan terzi dükkanına girdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yazgül Ç. (38) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin girdiği terzi dükkanında herhangi bir yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
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